Lettele heeft geen antwoord op perfecte breaks van VVW en loopt tegen ruime nederlaag op

Hoe Deventer een luisterend oor biedt: ‘Dat ene telefoon­tje kan net het verschil maken’

Even een praatje maken, vertellen wat er die dag gebeurd is. Het is voor veel mensen helemaal niet zo vanzelfsprekend als het klinkt. Om deze mensen aan leuke contacten te helpen, is er Deventer Belt. ,,Je gaat toch een soort relatie aan. Het is echt een lichtpuntje in hun week.”

11 december