Lettele in de ban van gouden Carlijn

De vlaggen hangen uit in het gehele dorp, terwijl er niemand jarig is. Achter de ruiten hangen bescheiden postertjes. Wie goed kijkt ziet de beeltenis van de sinds dit weekeinde bekendste dorpgenote: Carlijn Achtereekte.

De juffen van basisschool Sancta Maria in Lettele hebben voordat school begon de driekleur in top gehesen, de olympische ringen opgehangen en een stel schaatsen erin gebonden. Eronder brandt een elektrisch vlammetje in een vuurkorf als ware het het echte Lettels olympisch vuur.

Vuur

Want dat het vuur is ontbrand in Lettele dit weekeinde, toen hun eigen Carlijn vanuit het niets naar het hoogste olympische podium schaatste op de 3.000 meter. Toen koe Hermien (ook Lettele) nog zoek was, maakte heel het land zich daar druk om, maar in Lettele lieten ze Hermien lopen voor wat ze was.

Volledig scherm Carlijn Achtereekte uit Lettele was op haar basisschool Sancta Maria al de snelste met schaatsen. De olympische kampioen gaf de huidige groep acht schaatsles. Dat gaan ze nooit meer vergeten. © Angelique Rondhuis De kinderen van basisschool Sancta Maria in Lettele dachten wekenlang dat alle journalisten die op bezoek kwamen Hermien zochten. In hun school. Ze vonden het maar gek. Wie zoekt er nu een koe op een school?

Het Jeugdjournaal was de week daarvoor ook al op zoek geweest naar de rebelse weggelopen koe op het schoolplein. Deze maandag is het duidelijk: al die journalisten zijn nu op zoek naar een glimp van de nuchtere, goedlachse Carlijn.

Bruisen

Terwijl rebel Hermien haar laatste rustplek, krijgt ver van Lettele, begint het in het dorp echt te bruisen. Waar burgervader Andries Heidema van Deventer zijn pappenheimers kent en desgevraagd in het weekeinde voorzichtig opperde samen met Lettele een huldiging voor Carlijn te organiseren, staat deze maandag het dorp op.

Natuurlijk doet Lettele het zelf. Daar heeft het dorp geen gemeente voor nodig. Kulturhus De Spil is het middelpunt op 4 maart. Het zal een dag worden waardoor niemand vergeet dat Lettele haar Carlijn eert.

Schoolkrant

Op het kleine basisschooltje had juf Cindy Schuurman Carlijn in groep 4. Ze heeft in de oude gestencilde schoolkranten de schaatstijden van de kleine Achtereekte opgezocht. Onder de 2 minuten op de 800 meter. Carlijn vond gewoon alles met sport leuk.

Daarmee zat ze goed op Sancta Maria, want het is de enige school die al meer dan 30 jaar schoolschaatsen in ere houdt, weet meester Alex Paimans, die Carlijn in groep 6 lesgaf. Vier keer per jaar gaan de Lettelse kinderen schaatsen.



Carlijn was gewoon een leuke meid. ,,Nuchter. Dat zie je nu ook op tv. Niks veranderd. Daarom gunnen we het haar zo'', zegt juf Cindy. Op het schoolplein grapten en appten de brengende moeders met elkaar. ,,Wil je ook even appen met Carlijn?', vroeg een van hen mij en zwaaide met haar telefoon. Mooi toch, dat is Lettele.''

Bekend

Het dorp maakt zich op voor de terugkomst van de olympische familie. Gelukkig is Hermien gevangen in hetzelfde weekeinde als waarin Carlijn won. De koe gaf Lettele landelijke bekendheid. Nu hoeft het alleen nog maar te gaan over de beste schaatsster van de wereld. Zo wil Lettele op de kaart staan.

Groep 8 kijkt nog even de zege terug op het digitale schoolbord. Natuurlijk vinden de kinderen het mooi. Carlijn gaf ze schaatsles. En nu deinen zij ook een beetje mee op de olympische golf.