Lettele klaar voor grootse huldiging Carlijn Achtereekte

videoEr is geen huis dat niet versierd is in Lettele. Sierlijk lopen de vlaggenlijnen in alle kleuren van de regenboog van de nokken naar de tuinen. Bij de entree van het dorp is het Olympisch hek uitnodigend open gezet. En de straat van de Achtereektes spant de kroon. Het huis waar de Olympische heldin Carlijn opgroeide is de apotheose. Lettele maakt zich op voor een grootse huldiging.

Een uur nadat Carlijn Achtereekte haar goud veroverde, kwamen de eerste vlaggen al in top in haar geboortedorp. Inmiddels loopt het nog net niet de spuigaten uit. Nog net niet overal hangt de speciaal gemaakte en ontworpen vlag met 'Lettele staat Achtereekte', met de bekendste dorpsgenote als cartoonfiguurtje afgebeeld. ,,Maar dat komt omdat er nog honderd bijgedrukt worden'', zegt Henk Holtkuile. ,,Nog meer mensen wilden de vlag. Achter de ramen of in de mast.''

Gaandeweg

Het is niet dat ze dit weekeinde met man en macht aan het versieren zijn geslagen. Eigenlijk is dat allemaal in de afgelopen weken al gebeurd. De vlaggetjes aan de huizen: die heeft elke Lettelenaar gewoon op zolder liggen. Het kleurt elk jaar de saamhorigheid tijdens het dorpsfeest in de zomer. Vandaar dat niemand ook hoeft na te denken over wat er moet gebeuren: Carlijn krijgt als eerbetoon haar eigen winterse variant.

Banners

Nieuw zijn wel alle grote banners. Met foto's van Carlijn en een warm-welkom-tekst in haar straat. Wie dat betaalt? Het is een bijna onbehoorlijke vraag in een gemeenschap waar attentie voor elkaar zo normaal is als ademhalen. ,,We betalen allemaal elke maand aan de pot'', zegt Els te Riele. ,,En er is nooit discussie over waar het geld naartoe gaat.''

Project 2018

Holtkuile glimt van oor tot oor terwijl de buren bezig zijn een banner op te hangen: ,,Dit is ons Project 2018. En dat is vijf jaar geleden al begonnen. Toen haalden we tijdens het dorpsfeest geld op voor Carlijn. Ze zat niet in een goede ploeg. Had niet genoeg geld voor levensonderhoud. Toen zijn we haar gaan sponsoren. Gewoon wat mensen konden missen. Haar vriendinnen op de versierde wagen tijdens het feest. Ze ging net niet naar de Spelen. Maar wij bleven geloven. En nu heeft ze het gered. Mooi toch. Ik heb ook een kaartje voor het feest volgende week. Iedereen wil daarbij zijn als Carlijn gehuldigd wordt.''

Volgend weekeinde komt de Lettelse kampioene naar haar dorp. Na een openbare huldiging is er 's avonds een feest in Zaal Spikker. De kaartjes daarvoor zijn al vergeven.