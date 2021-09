Lettelse jongeren maken vuist tegen achterblijvende woningbouw: ‘Vrienden verlaten links en rechts het dorp’

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Verdubbe­ling coronabe­smet­tin­gen in Nunspeet, steeds minder infecties in Oost-Nederland

9 september De gemeente Nunspeet meldt vandaag een ruime verdubbeling in het aantal coronabesmettingen en breekt daarmee met de daling van de afgelopen dagen. Ook in Hardenberg schiet het aantal infecties omhoog. Deze uitschieters staan in contrast met de rest van Oost-Nederland, waar de hoeveelheid positieve coronatestuitslagen vooral afneemt.