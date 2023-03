Leuk om te weten: deze straten in Deventer zijn vernoemd naar beroepen

Kuiperstraat

In een kuiperij werden door een kuiper vroeger tonnen gemaakt. Grote kans dat dit dus ook gebeurde aan de Kuiperstraat in hartje Deventer, vlakbij het Burgerweeshuis.

Melksterstraat

Je bent vast wel eens vanaf de Brink via de Polstraat richting de IJssel gelopen. Grote kans dat je dan door de Melksterstraat bent gekomen. Een beeltenis van zo’n ‘melkster’ zie je in deze straat als gevelversiering. Deze straat is dan ook vernoemd naar de vrouwen die de koeien aan de overkant van de IJssel gingen melken. Ken je het verhaal van de groep melksters die tijdens een van de overtochten te water is geraakt? Lees het hier:

Broederenstraat

Het is misschien eerder een levenswijze dan een beroep te noemen, maar de Broederenstraat in Deventer is vernoemd naar de plek waar de minderbroeders hun kerk stichtten. De minderbroeders werden ook wel franciscanen genoemd. Zij waren van een kloosterorde bestaande uit volgelingen van Franciscus van Assisi.

Smedenstraat

Deze kun je wel raden. De Smedenstraat, waar jij vast wel eens nietsvermoedend doorheen slentert, werkten vroeger de smeden uit de stad. Zo zit dat:

Lijnbaan(straat)

Oneindig Noord-Holland vertelt over de herkomst van de naam Lijnbaan of Lijnbaanstraat: “Om de zeilen te hijsen van een zeventiende-eeuws vrachtschip was heel wat meters touw nodig. Dat touw werd door de touwslager gemaakt, vaak van hennep. Om het touw te maken was een hele lange ruimte nodig, waardoor de touwslagerijen of lijnbanen vaak buiten de stad werden gebouwd.” Nu hebben wij in Deventer zelf geen straat met die naam, wel is er in Gorssel een ‘Lijnbaan’, vlakbij Loetje. Toch leuk om te weten!

