Leukste uitjes van de regio in Deventer, Voorst en Luttelgeest: 'We zijn apetrots'

De vlag kan uit bij De Ulebelt in Deventer, Thermen Bussloo in Voorst en de Orchideeën Hoeve in Luttelgeest. Zij zijn door de ANWB namelijk uitgeroepen tot leukste uitjes van respectievelijk Overijssel, Gelderland en Flevoland. De winnaars zijn uiteraard dolblij. ,,Dit geeft lekkere energie."

,,Wij zijn echt apetrots", zegt Maike Nelissen van de Ulebelt in Deventer. De kinderboerderij eindigde voor De Flierefluiter in Raalte en het International War Museum in Nijverdal. Avonturenpark Hellendoorn en Attractiepark Slagharen haalden de top drie niet. ,,Mensen zoeken niet altijd een lange achtbaan of grote patatkraam. Een vriendelijke omgeving met leuke dieren is al voldoende'', aldus Nelissen. ,,We waren erg verrast toen wij de prijs kregen, maar het is een goede opsteker voor ons.''

Nieuwsgierig

In Gelderland werd Thermen Bussloo gekozen tot leukste uitje van de provincie. Het is de eerste keer dat het wellnessresort uit Voorst de titel in de wacht sleept. ,,We zijn hier onwijs blij mee", zegt woordvoerder Lianda van Dam. Het eindcijfer is een 8,7. Dit is een gemiddelde van de cijfers op prijs-kwaliteitverhouding, de sfeer, het aanbod, het personeel en de faciliteiten. Van Dam: ,,Het is heel mooi als je dit kunt uitdragen en het is goed voor de landelijke uitstraling. Het maakt nieuwe mensen nieuwsgierig."

Zevende keer

In Flevoland ging de prijs dit jaar opnieuw naar de Orchideeën Hoeve. Van de acht keer dat deze prijs door de ANWB werd uitgereikt, ging het voor de zevende keer naar deze attractie in Luttelgeest. ,,Ze zeiden bij de uitreiking tegen ons: 'Komen jullie weer even de prijs ophalen?'. Maar je moet jezelf ieder jaar opnieuw laten zien", zegt Thomas Maarssen, mede-eigenaar van de Orchideeën Hoeve dat als eindcijfer een 8,7 kreeg.

,,Zeventien procent van de stemmers komt maar uit Flevoland en dus hebben we een groot landelijk bereik. Dat is een mooie opsteker en geeft lekkere energie en motivatie." Ondanks de winst worden de dieren vandaag niet extra verwend. Maarssen: ,,Dat doen we meer op dierendag."