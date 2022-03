Leverancier hoogwerker van waaruit Deventenaar William fatale val maakte, vecht hoge boete aan

Gemeente Belangen aan zet in Voorst ondanks ‘zuur en akelig gevoel na verkiezin­gen’

Na de verkiezingen is het tijd om te formeren in Voorst. Maar de partijen laten zich nauwelijks in de kaart kijken. Verliezer Gemeente Belangen staat in ieder geval niet te springen. Toch neemt de nog altijd grootste partij het initiatief. ,,We kunnen ons niet voorstellen dat andere mensen met ons in het huwelijksbootje willen stappen.’’

22 maart