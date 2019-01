Levert de nieuwe rondweg om Voorst weggebruikers tijdwinst op?

video 300 tweedeklas­sers gaan trainen voor de IJsselloop, maar of ze dat leuk vinden weten ze nog niet

29 januari In acht weken zo goed trainen, dat je mee kan doen met de 5 kilometer op de IJsselloop. Driehonderd tweedeklassers van Het Stormink gaan het doen. Maar nog niet geheel van harte, blijkt vandaag op de kickoff aan het einde van de schooldag. Een rondje rennen door de school in -eigenlijk al- vrijetijd? Dat is wel erg veel moeite.