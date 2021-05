Lezen, werken en studeren in de bieb: ‘De planken raken gelukkig alweer wat beter gevuld’

Bibliothe­ken voorbereid op eventuele sluiting: nog even snel boeken hamsteren!

2 november Waar in de eerste lockdown de bibliotheken totaal onvoorbereid waren op sluiting, hebben de regionale afdelingen het nu goed voor elkaar. Met een druk op de knop is een afhaalloket voor boeken weer in te stellen. ,,We zijn nu veel digitaler", zegt Rik Görtemöller van de bibliotheek in Deventer. In alle bibliotheken in de regio is het vandaag drukker dan op een reguliere maandag.