Lezers over Deventenaar die uit smerig huurhuis wordt gezet: ‘Wat een waardeloze rotsituatie’

VIDEO Zelf gefabri­ceerd vuurwerk gevonden bij brand in Deventer: grote zorgen over ‘knutse­laars’

De politie maakt zich grote zorgen over mensen die zelf vuurwerk(bommen) in elkaar knutselen. In Deventer moest vandaag een woningblok ontruimd worden na de vondst van zelfgemaakte ‘bommen’. ,,We doen een oproep aan iedereen: begin er niet aan.’’

28 december