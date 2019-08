Lezers schieten Deventenaar Rie (86) te hulp vanwege duiventerreur: ‘Plaats een net of neem een kat’

Amsterdam

Willem-Jan Toebes las het artikel en herkende zich in de overlast. De Deventenaar woonde jarenlang in Amsterdam, waar het probleem aan de orde van de dag is. ,,Wij hebben jarenlang in Amsterdam gewoond en dezelfde strijd gevoerd. Inmiddels wonen we in het relatieve duivenluwe centrum van Deventer, maar in Amsterdam is dit een bekend en veelvoorkomend probleem. Na dezelfde trucjes als Rie geprobeerd te hebben, die bij ons ook geen soelaas boden, hebben wij uiteindelijk het probleem in één keer opgelost door een zogeheten kattennet te spannen,’’ aldus Toebes. Irene Mensinga en Siny Klooster uit Holten laten eveneens weten dat een net een goede oplossing is om van het duivenprobleem af te komen.