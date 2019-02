Lezers Stentor: muurschildering moet weg

LIVE | GA Eagles jaagt tegen NEC op negende thuiszege van seizoen

19:56 De veste van Go Ahead Eagles is dit seizoen in stadion Adelaarshorst gegoten in beton. De Deventer ploeg kreeg tot dusver slechts zeven tegendoelpunten, met afstand het laagste aantal van alle clubs in de Keuken Kampioen Divisie.