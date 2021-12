Lezersreactie | ‘Behoud bomen past niet in budget? Dan maar sobere bankjes’

De petitie tegen kap van tien volwassen bomen bij de Stromarkt en Grote Kerkhof in Deventer is 1 december ingediend bij de raad. Deze bomen moeten volgens de gemeente wijken. Ze staan in de weg bij de geplande opknapbeurt van de pleinen. In de Stentor van 2 december schrijft Castor van Dillen dat een ruime meerderheid van de raadsleden instemt met een voorstel om de kap te heroverwegen. Fijn! Fouten kunnen altijd worden gemaakt en nu kan er ook worden hersteld!

Omgekeerde wereld

Wethouder Carlo Verhaar geeft aan dat als uiteindelijk wordt besloten om de bomen niet te kappen, het nieuwe plein er pas in 2023 komt. En dat binnen het huidige budget er geen ruimte is om extra geld uit te geven. Er zou een halve tot een ton extra nodig zijn. Dit is toch echt de omgekeerde wereld. De bomen staan er. Er is aan een ontwerpbureau gevraagd een ontwerp en plan te maken voor deze opknapbeurt. Kan er vrij worden getekend of is de vraag vergezeld van een pakket aan uitgangspunten? Bijvoorbeeld ‘zoveel mogelijk behoud van bestaande (volwassen) bomen’. Die uitgangspunten kaderen af wat kan binnen Deventer beleid.