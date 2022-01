Lezersreactie | Noodkreet uit Deventer: ‘Dat van twee weken hier en drie weken daar moet stoppen’

Wie is er niet beu van de maatregelen om de covidcrisis? Iedereen. Iedereen wil ff gaan winkelen, borrelen, uiteten, klussen in eigen huis of tuin, uitgaan, dansen, meezingen, juichen, knuffelen, wandelen hand in hand, gewoon leven zoals het leven bedoeld is. Dat is mijn punt niet. Ik ga ook niet praten over het belang van vaccinatie, van de zorg die al te lang overbelast is, van de dramatische sociale en psychologische gevolgen van uw keuzen. Nee, vandaag wil ik gewoon mijn frustratie uiten over perspectief en politieke moed.