LHBTI-videokunstwerk binnenkort te zien in Deventer stadhuis

Het kunstwerk waarmee Deventer de emancipatie van de LHBTI-gemeenschap in de stad wil uitdragen, nadert zijn voltooiing. Vanaf 18 maart is het videokunstwerk drie maanden te zien in het stadhuis. Vervolgens zal het naar een nog nader te bepalen locatie gaan, waar het in elk geval tot coming outday (11 oktober 2019) vertoond wordt.

Martijn Engelbregt van Circus Engelbregt tekent voor het kunstwerk dat in meerdere fasen is gerealiseerd. Vorig jaar bracht hij het project Uit je hokje naar het centrum van Deventer. Dit was een tijdelijk kunstwerk waar hij bezoekers in een groot driedimensionaal doolhof op het Grote Kerkhof letterlijk tegen vraagstukken over gender, seksualiteit en identiteit liet oplopen.

Angst en verlangen

Volgens Allard Medema van Circus Engelbregt - kunstenaar Martijn was zelf niet bereikbaar - hebben zo'n 700 mensen die dag een kijkje genomen in het doolhof. Al die bezoeken en ontmoetingen zijn vastgelegd op camera waar een zes minuten durende video van is gemonteerd. Die video is het tweede, permanente deel van het LHBTI-kunstwerk.

Medema: ,,Uit je hokje was een publiek startpunt voor ontmoetingen over angst voor en verlangen naar eigen en andermans seksualiteit en identiteit.” De kunstenaars hebben het idee dat het doolhof mensen zeker aan het denken heeft gezet. De videomontage duurde iets langer dan aanvankelijk gedacht, waardoor de oplevering van het tweede deel van het kunstwerk enige vertraging heeft opgelopen.

Regenbooggemeente

Het kunstwerk vloeit voort uit een raadsmotie van 21 september 2016. Hoewel Deventer al jarenlang een zogenaamde regenbooggemeente is, is er sinds de sluiting van het COC-café geen regenboogvlag meer te vinden in de stad. De politiek wilde in het najaar van 2016 de LHBTI-emancipatie sterker en zichtbaarder uitdrukken. Ze vroeg om een duurzaam en bruikbaar kunstwerk.