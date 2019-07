Lichaam gevonden in Overijssels Kanaal bij Schalkhaar

Pontje Deventer vaart voortaan iets milieu­vrien­de­lij­ker heen en weer

11:46 Het pontje over de IJssel in Deventer vaart voortaan op het iets milieuvriendelijker GTL- in plaats van reguliere diesel. Dat betekent een schonere verbranding en minder uitstoot van schadelijke stoffen, gassen en fijnstof.