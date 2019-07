Lichaam gevonden in Schalkhaar: doodsoorzaak en identiteit nog niet bekend

VideoIn het Overijssels Kanaal in het buitengebied van Schalkhaar is vanmorgen een lichaam gevonden. Naar de doodsoorzaak wordt nog onderzoek gedaan. Het lichaam is ‘s middags geborgen. Over de identiteit van het lichaam is nog niets bekend gemaakt.

Hij was er ‘s ochtends vroeg nog langs gekomen, de boswachter die zijn ronde deed in het buitengebied van Schalkhaar, vlakbij de buurtschap Averlo. Niets was hem opgevallen, vertelde hij maandagmiddag toen hij poolshoogte nam bij de Kanaaldijk West, een verharde straat parallel langs het Overijssels Kanaal. Daar zag hij toe hoe zo’n honderd meter verderop agenten in en rondom het water onderzoek deden naar een gevonden lichaam. Vanwege het hoge riet was het überhaupt moeilijk om het water te kunnen zien, stelde hij vast.

Populaire fietsroute

De boswachter was niet de enige die kwam kijken bij het ruim afgezette gebied, langs het kanaal tussen Deventer en Raalte. De twee wegen langs beide zijden van het Overijssels Kanaal zijn populaire fietsroutes, zeker in de zomer. Veel fietsers bleven even staan achter het rood-witte afzetlint, dat de doorgang tussen beide plaatsen verhinderde.

Hoe het lichaam in het water terecht is gekomen, is niet bekend. Ook maandagavond kon de politie nog niet duidelijk maken of het gaat om een noodlottig ongeval, een misdrijf, een zelfgekozen dan wel een natuurlijke dood. Zoals over de identiteit eveneens nog niets bekend is gemaakt.

Urenlang afgezet

Feit is dat de politie ‘s ochtends ter plekke ging en dat het lichaam werd gevonden langs de Kanaaldijk West, vlakbij de afslag Weseperweg. De locatie werd urenlang afgebakend met rood-wit lint, zodat omstanders op ruime afstand werden gehouden. Het lichaam werd ‘s middags via de overzijde, aan de zijde van Kanaaldijk Oost, uit het water gehaald. Dit omdat het vanaf deze zijde makkelijker ging, vanwege de aanwezigheid van een steiger.

Een fiets is niet aangetroffen, vertelde een agent ter plekke. Waarna hij benadrukte dat dat niet hoefde te betekenen dat er géén fiets is geweest, want deze zou nog in het water kunnen liggen.

Bij Schalkhaar werd het lichaam op deze plaats gevonden.