Lichaam in Overijssels Kanaal in Schalkhaar is van 36-jarige man uit Polen

Go Ahead in ‘geheim’ oefenduel ruim langs elftal clubloze spelers

17:00 De ‘tweede keus’ van Go Ahead Eagles heeft vrijdagmiddag in een extra ingelast en ‘geheim’ oefenduel in Terwolde met 7-2 gewonnen van The Motivated Academy Rotterdam, een team met clubloze voetballers. Het duel werd achter gesloten deuren gespeeld, omdat door gastheer SV Terwolde geen vergunning was aangevraagd voor de wedstrijd bij de gemeente Voorst.