Lichaam vermiste jongen (16) gevonden in sloot in Bathmen

De tiener was gisteravond een rondje aan het hardlopen door Bathmen, maar kwam vervolgens niet meer thuis. De politie schakelde burgernet in en zocht met speurhonden en een helikopter naar de jongen. Diezelfde avond werd de jongen gevonden in een sloot in het buitengebied van Bathmen.

De jongen was volgens politiewoordvoerder Sigrid Passchier 'bekend met epileptische verschijnselen'. Toen de jongen werd gevonden was hij niet meer in leven. Gisteravond communiceerde de politie dat de jongen was gevonden, maar toen is niet bekend gemaakt in welke toestand de tiener was gevonden. ,,Dat hebben wij zo gecommuniceerd omdat wij op dat moment eerst de familie van de jongen wilden inlichten,'' duidt politiewoordvoerder Passchier.