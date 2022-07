Lichte celstraf voor gymleraar in Deventer vanwege verspreiden kinderporno: ‘Behandeling voortzetten’

Voorster politici steunen boeren, maar kunnen ze wel iets betekenen? ‘Niet bedoeld om populair te doen’

Gemeenteraadsleden van Voorst begrijpen de zorgen van de protesterende boeren. Via een brief naar het kabinet en de provincie Gelderland willen ze de boel wakker schudden. Maar is het niet allemaal voor de bühne? Raadslid Miriam Jansen-Greiving nam het initiatief. ,,De overheid dumpt zomaar even een boodschap.’’

5 juli