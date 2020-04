Lichtgewonde bij steekincident in Deventer wijk Zandweerd

GA Eagles richt blik op toekomst nu einde van voetbalsei­zoen daar is: ‘Het spel is op de wagen’

20:33 Go Ahead Eagles hoorde de kabinetsbeslissing dinsdagavond tevreden aan. De zweem van twijfel en onzekerheid over voetballen in de zomer zonder publiek is definitief voorbij nu er pas in september vergunningsplichtige evenementen - zoals betaald voetbal - mogen worden georganiseerd in Nederland.