Liefde tussen het ‘Burger’ en Snelle: uitgeklede Grote Kick-Off heeft wel populairste artiest van dit moment

Hij is op dit moment de meest gedraaide artiest in Nederland op streamingdienst Spotify . Staat met stip op 3 in de ouderwetse Top 40, nummer 2 zelfs in de top 50. Als klap op de vuurpijl noemde stervoetballer Donny van de Beek rapper Snelle ook nog eens als artiest die met zijn hit Rëunie op repeat staat in de Ajax-kleedkamer, naast de tragisch overleden Zweedse grootheid Avicii.



Je kunt gerust stellen dat Snelle (Lars Bos, 23, geboren in Gorssel, wonend in Deventer) nu zelf meedoet om het kampioenschap in de eredivisie van de vaderlandse hiphop. ,,Ik had de visie, wist dat het ging gebeuren, wist dat ik het in me had. Ik wist alleen niet wanneer, en ik had ook niet gedacht dat het zo snel zou gaan”, zegt hij zelf over zijn succes.