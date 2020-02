Liefde voor molen en hout bracht Bolwerksmolenaar Ber naar Deventer

Hij heeft al een beetje kunnen wennen. De molenaar verhuisde met zijn Anneke al ruim een jaar geleden naar Den Nul. Het kleine molenaarshuisje naast de molen, met zicht op de binnenstad, lieten ze achter. ,,Anneke werd ziek, het was niet praktisch, het is een tochtig huisje. We zijn op zoek gegaan naar een andere woning.” Maar zijn molen bleef en blijft ook in de familie. ,,Mijn schoonzoon Rob Schutte is vanaf volgende week de nieuwe molenaar", zegt Fort trots. Zijn dochter en schoonzoon trokken in de molenaarswoning. ,,Hij had zijn molenaarsdiploma nog niet, dus ik ben aangebleven tot hij zijn papieren had. Dat is nu het geval en volgende week word ik zeventig. Mooi moment dus.”