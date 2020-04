Liefdesexpert uit Deventer geeft 5 tips: ‘Stop juist nu niet met daten’

Voor daten in coronatijd gelden simpel gezegd twee opties: videobellen of in levende lijve afspreken en minimaal anderhalve meter afstand houden. De voorkeur van liefdesexpert en auteur van het boek Vind je eindman Carla Ketelaar gaat uit naar optie twee. Maar dan moet je wel eerst tip één ter harte nemen.

,,Het leven en de liefde gaan door. Kom niet over vier maanden onder een steen vandaan. Wees creatief. Er is veel mogelijk op anderhalve meter afstand. Sterker nog, het zou wel eens een voordeel kunnen zijn. Intimiteit is niet de juiste graadmeter voor een relatie. We laten er soms te veel van afhangen. Als de eerste keer seks niet goed was, schrijven we iemand af. Terwijl je elkaar in bed ook moet leren kennen en een kans moet geven. We lopen soms mooie matches mis. Nú zijn we verplicht elkaar op een andere manier te leren kennen.”