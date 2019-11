Lieve actie van Deventer basisschoolleraren, harde woorden: ‘We zijn het zat hoe met ons gesjoemeld wordt’

Zwolle krijgt nieuw ‘wolken­krab­ber­tje’: dit zijn zes andere hoge gebouwen in de regio

15:06 De stad Zwolle krijgt er een hoog gebouw bij. Een nieuw appartementencomplex in Holtenbroek moet de hoogste woontoren van de stad worden. Deskundigen hebben al meer hoogbouw in Oost-Nederland voorspeld, vanwege woningnood. Maar wat zijn de hoogste gebouwen die we al kennen in Apeldoorn, Deventer en Zwolle?