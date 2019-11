Liever lichtfiguren bekijken in Deventer dan ‘bankhangen’

Gemist? Boeren willen Top 2000 bestormen; Apeldoorn­se jihadiste terug in Nederland

10:00 Xaviera S. uit Apeldoorn is terug in Nederland. En tienduizenden euro‘s schade doordat twee fietsers op een onaf fietspad gaan in Flevoland. Dat en meer in het overzicht van het nieuws dat je wellicht gemist hebt in de afgelopen week.