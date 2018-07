Lift St. Jurriën werkt weer, bewoners dolgelukkig

Hildebrand maakte de kwestie enkele weken geleden in deze krant aanhangig. Het St. Jurriën is van oudsher een verzorgingstehuis, nog steeds wonen er veel oude mensen met een zorgbehoefte. Die moesten door de kapotte lift zes weken lang een rotend sjouwen naar de andere kant van het pand, dat was niet voor iedereen een optie. Hildebrand: ,,Nog diezelfde week kwam er een brief dat de mensen geïnformeerd hadden moeten worden, en dat we op de hoogte gehouden hadden moeten worden. De week erop is de boel gerepareerd.''