Lijf van Joost Rutgers begint te protesteren tijdens derde en afsluitende onderdeel van de solo Iron Man op Deventer grondgebied

Sensire steekt 1,5 miljoen in inhaalslag voor zorgperso­neel van failliet Trimenzo

15:41 Zorgorgansatie Sensire, een van de grootste in de Achterhoek, neemt het failliete Trimenzo over. Dat is vanmiddag bekendgemaakt. De thuiszorg in de gemeente Voorst en de woonzorgcentra in de kernen Twello en Voorst komen daarmee in handen van Sensire.