Lil Kleine, Nielson en The Voice-finalist Navarone op Deventer Stadsfestival

Eus over razendsnel uitverkoch­te vertelses­sie: ‘Mensen denken dat het doorgesto­ken kaart is’

11 maart De boekenweekeditie van ‘Verhalen in de Hip’ die Özcan Akyol en Matthijs van Nieuwkerk organiseren in café De Hip in Deventer, was razendsnel uitverkocht. Net als de editie in oktober. Akyol: ,,Mensen denken dat het doorgestoken kaart is.’’