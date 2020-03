Lingerie? Pizza? Boeken? Een kok? Binnenstad Deventer verenigt zich en komt vanaf nu aan huis

Deventer binnenstadsmanager Peter Brouwer is de spin in het web deze maandagochtend. Appjes de deur uit, de gemeente aan de lijn. Verhuurders de situatie uitleggen en tegelijkertijd regelen dat er een grootscheepse campagne start: ‘de Binnenstad komt naar u toe’. ,,We hebben nog geen adressen en Facebook, dat zijn we nu allemaal aan het regelen. Maar het is zo ontzettend mooi hoe iedereen samen denkt. Het is natuurlijk een heel erg moeilijke periode. Ik heb huilende ondernemers aan de lijn. Tegelijkertijd lijkt het wel alsof alles vloeibaar wordt: iedereen denkt mee in oplossingen.”