Lintjesregen klatert neer in Deventer: 10 leden, 3 ridders en een officier mogen versierselen opspelden

LINTJESREGEN 2021Veertien Deventenaren zijn vandaag verrast door burgemeester Ron König. Hij belde ze op om te vertellen dat het de Koning behaagd heeft hen met een Koninklijke onderscheiding te belonen. Opspelden kan dit jaar niet. De burgemeester gaat later in de week bij de mensen langs om de lintjes persoonlijk te overhandigen. Deventer had dit jaar zelfs een Officier: Marja Osinga werd thuis verrast.

Vorig jaar werd de lintjesregen uitgesteld, in de hoop dat er later alsnog een feestelijk moment met veel mensen plaats kon vinden. Uiteindelijk kregen de gedecoreerden op 3 juli hun lintje. Dit jaar heeft de Kanselarij de gemeenten een week de tijd gegeven om de lintjes uit te reiken. Burgemeester König had maandagochtend met veertien gedecoreerden niet de tijd om bij iedereen persoonlijk langs te gaan.

Dus hij belde tussen 10 en 12 alle mensen op, en maakte de afspraak later in de week aan de deur te komen.

Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Marja Osinga-Meek ( 71, Deventer) is voorzitter van de luchtvaartmedische adviescommissie Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart en vervolgens ook gekozen tot president Commission Internationale Médico-Physiologique of the Fédération Aéronautique Internationale. Eerder was ze onder meer bestuurslid bij Aero Club Salland



Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Jan Ackerstaff ( 82 jaar, Deventer) is sinds 1970 tot aan vandaag betrokken bij Wijk en Speeltuinvereniging de IJssel. Hij was er onder meer voorzitter, penningmeester en sportcoördinator.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Kerem Alan (49, Deventer) is sinds 2002 actief binnen de Centrum Moskee Deventer. Hij is onder meer voorzitter, voorganger, leraar, bestuurder van de moskee geweest.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Barend Breukink (73, Bathmen) zet zich op allerlei mogelijke manieren in binnen de gemeente en het dorp Bathmen. Oprichter van de buurtvereniging Traasterdijk, voorzitter van The Pickwick Players, oprichter van Stichting Sylvester en initiator van vele activiteiten binnen de Bathmense gemeenschap.

Volledig scherm Barend Breukink werd eerder al uitgeroepen tot Battummer van het jaar © FOTO HISSINK

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Betty Broekhuis (74, Deventer) zet zich in voor de protestantse kerk. Zo nam ze tot 2012 de jeugdwerkleiding van de PKN Deventer op zich. Is ze tot nu toe actief bij het Ouderenpastoraat en was ze tot 2019 ouderling bij de PKN. Daarnaast is ze mantelzorger voor diverse familieleden geweest.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Suriye Edem (52, Deventer) heeft verschillende functies binnen de Centrum Moskee Deventer. Ze is werkzaam in de vrouwencommissie, en bekleed de laatste jaren daarin de functie van voorzitter. Ook is ze lerares binnen de moskee en voert ze rituele dodenwassingen uit.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Henk van Koeveringe (77, Deventer) is de laatste jaren druk met de restauratie van de Lebuinuskerk binnen Stichting Erfgoed Lebuinus . Hij bekleedde in de loop der jaren heel wat functies binnen de protestantse gemeente, maar is ook bestuurslid van tennisvereniging TC Salland en vrijwilliger bij de Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging.

Volledig scherm Henk van Koeveringe (voorgrond) maakte zich eerder dit jaar nog druk over de gewelven van de Lebuinus waar het stof vamnaf gehaald moest worden. © Kevin Hagens

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Steven Lubbers (68, Deventer) is oud cricketinternational. Hij was speler en aanvoerder bij de Koninklijke Nederlandse Cricket Bond, en vervolgens bonds- en jeugdcoach. Hij is oprichter en coach van de Salland Cricket Club en was vicevoorzitter van de KNCB.

Volledig scherm Steven Lubbers bij cricketinterland Nederland - Zimbabwe in 2019 in Deventer. © FOTO HISSINK

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Lammert Luchtenberg (79, Deventer) is een sportief man. Hij was penningmeester en jeugdtrainer bij SV Terwolde en mede-auteur van een fotoboek over Terwolde. Maar was ook bestuurslid bij de voorganger van gymclub SVOD, coach en scheidsrechter bij hockey DHV, toernooileider bij tennis TV Slagvaardig, vrijwilliger bij de Platvoetschool en penningmeester bij Eigen Bouw.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Bas van Roessel (54, Deventer) is penningmeester, secretaris en vertegenwoordiger van de Fietsersbond Deventer en zet zich in voor veiliger fietsen in de regio en was penningmeester van Drijvers Tennisclub.

Volledig scherm Slechte fietspaden in Deventer, het is Van Roessel al jaren een doorn in het oog. © FOTO HISSINK

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Halil Ibrahim Seçkin (57, Deventer) is een supervrijwilliger. Hij heeft een enorme waslijst van functies sinds begin jaren tachtig: hij zette zich in voor Buurthuis de Benen, Turkse Arbeiders en Jongerenvereniging, Turkse Werknemers Deventer, MR Borgeloschool, voetbalclub Turkse Kracht, Haci Bektas Veli, PvdA Deventer, Federatie van de Alevitische Organisaties Nederland, Werkgroep Diversiteit Gemeente Deventer en Centrum voor Diversiteit en Samenleving

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Gerrit Stam (65, Deventer) staat aan de wieg van een implanteerbare insuline pomp waardoor diabetici hun leven makkelijker kunnen leven. Hij was van 2014 tot aan 2020 initiator en leidinggevende in de ontwikkeling van de pomp. Daarnaast is hij oprichter en mede-eigenaar van Stala adventures.

Volledig scherm Stam ontwikkelde zijn eigen insulinepomp. © Rob Voss

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Bertus Wichers (74 Bathmen) is bijna zijn leven lang betrokken bij het wel en wee rondom Manege 't Ruiterkamp in Bathmen. Sinds 1968 is hij onderhoudsman en lid van de commissie Samengestelde Wedstrijden. Ook is hij lid van de technische commissie Stichting Manege ’t Ruiterkamp

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Harry ten Wolde (72, Deventer) was brandweerman in hart en nieren en zijn verdiensten houden daar ook nauw verband mee. Hij geeft tot op heden zwemtraining aan de Brandweer Deventer en is ook nog steeds duikinstructeur bij Lucky Fin en bij duikvereniging Jacques Yves Cousteau en oprichter van stichting Oud Rood.

Hieronder vind je een overzicht van gedecoreerden in andere gemeenten in Oost-Nederland.

