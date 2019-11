Lisa is een duurzame kok en laat gerechtjes in blik en uit de buurt proeven

Het liefst blijft ze eigenlijk op de achtergrond. Alle facetten van de horeca doorliep ze, vanaf dat ze 14 was en bij de bekende Zwolse banketbakker Van Orsouw inpakte. ,,Maar ik ben toch meer van de keuken. Af en toe met mensen is leuk, maar creëren is beter.” Via facilitair management, niet eens een koksopleiding, belandde ze in de artiesten- en festivalcatering. Vier jaar geleden sloot de Deventerse zich aan bij Slow Food Youth Network. Want je moet nadenken over wat je eet.