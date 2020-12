LIVE | 9 jaar cel geëist voor doodschudden baby in Deventer, stiefvader geschokt: ‘Ik kan dit niet aan’

Het kindje bezweek in februari 2018 aan de gevolgen van ernstig hersenletsel. Stiefvader Randy S. zegt onschuldig te zijn. Hij trof zijn kind ‘s avonds op zijn buik aan in het bedje. ,,Ik pakte hem op, hij was helemaal slap en had een rare blik in de ogen’', zei hij de rechters. Hij schakelde de hulpdiensten in, maar in het ziekenhuis bleek er geen redden meer aan.