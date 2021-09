LIVE | Aanvallend onmachtig GA Eagles kan ook in tweede helft geen vuist maken tegen AZ

Beukema raakt niet in de war van beroerde start AZ, al mist hij Deventer nog steeds: ‘Maar GA Eagles kan borst natmaken’

25 september Hij was al de Europese stormram van AZ tegen Celtic, maakte zondag tegen Heracles zijn debuut in de eredivisie en staat morgen voor het eerst in zijn leven lijnrecht tegenover zijn grote voetballiefde. ,,Gek en speciaal.’’ Als altijd is er bij Sam Beukema die even stralende als aanstekelijke lach, die iedereen bij Go Ahead Eagles zo goed kent en waarmee hij sinds deze zomer de harten van de fans in Alkmaar verovert.