LIVE | Corona in de regio: Apenheul staakt verbouwing en burgemeester Deventer spreekt kinderen toe

De belangrijkste feiten:

• Er zijn 1.413 besmettingen in Nederland | De besmettingen in kaart

• 24 Nederlandse patiënten zijn overleden

• In totaal zijn er nu 92 besmettingen in Oost-Nederland.

• Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk neemt een speciale tent in gebruik voor de behandeling coronapatiën

• Ook in de veiligheidsregio IJsselland geldt sinds vandaag een noodverordeing