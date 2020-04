LIVE | Corona in de regio: Bakkerij Wezep helemaal klaar met roddel in het dorp, tulpeiland Zeewolde deels op slot

Rini (72) mag alleen tijdens ouderenuur­tje in haar scootmo­biel naar de Jumbo: ‘Hoe weet jij dat ik oud ben?’

12:13 Rini Stegeman (72) is boos. Ze mag overdag de Jumbo aan de Flora in Colmschate niet in, omdat ze in een scootmobiel zit. Dit vanwege de coronamaatregelen van deze winkel. De supermarkteigenaar wil op allerlei manieren helpen, maar Rini wil haar eigen boodschappen doen.