LIVE | Corona in de regio: Drive In bij Van der Valk in Apeldoorn en Bevrijdingsfestival Overijssel (nog) niet afgeblazen

Zestien meiden uit Twello en Klarenbeek sturen kaartjes om dag eenzame ouderen beetje dragelijk te maken

14:38 Zestien meiden uit Twello en Klarenbeek zijn op Facebook een actie gestart, waarbij ze persoonlijke kaartjes sturen naar mensen die door het coronavirus veel alleen zijn. ,,We besparen nu geld doordat we niet uit eten kunnen’’, zegt Sharon van den Brink. ,,Dat geld willen we gebruiken om eenzame mensen aandacht te geven.’’