LIVE | Corona in de regio: eerste patiënt op Urk, maximaal 30 personen bij afscheid in crematoria

video ‘Schietpar­tij’ in Deventer stadspark: agenten met kogelweren­de vesten in actie

8:21 De politie is vanavond uitgerukt vanwege een mogelijke schietpartij in Deventer. Het incident zou plaats hebben gevonden aan de Singel, bij het Rijsterborgherpark. In een woning aan de Singel ontdekte de politie een gat in een raam. Het is nog niet bekend of het om een kogelgat gaat.