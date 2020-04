LIVE | Corona in de regio: ergernis om de vele motorrijders en vaarverbod dreigt in Giethoorn

VIDEO Schapen van Deventer Schaapskud­de onthoofd en geslacht in Wilp

11:25 Voor de tweede keer in anderhalve week zijn loslopende schapen in de regio op illegale, professionele wijze in de nacht afgeslacht. Schaapherder Marianne Gaspersz trof vanochtend de ingewanden, de kop en vachten aan van een afgeslacht schaap en lammetje. Onlangs werden in Olst op vergelijkbare wijze twee rammen geslacht bij een kinderboerderij. Gaspersz: ,,Ik was helemaal van de kaart. De vraag is ook: wanneer doen ze het weer?”