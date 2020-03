LIVE | Corona in de regio: Minister Bruins opgestapt, 80-plusser uit Hasselt overleden aan virus

Theepotje van 1,95 euro van de kringloop uit Deventer blijkt 800 euro waard bij Tussen Kunst en Kitsch

16:30 De dame heeft het schattige potje gekocht voor 1,95 euro bij de kringloopwinkel in Deventer, vertelt ze voor het oog van de camera van Tussen Kunst en Kitsch bij een opname vanuit Museum More in Gorssel. Ze gaat wel drie keer per week naar de kringloop, dus haar huis is nogal vol, lacht ze. De taxateur wil dan wel weten welke kringloop. Want haar kleinood blijkt liefst 800 euro waard.