LIVE | Corona in de regio: Scania staakt productie vrachtwagens, huisarts Hasselt zelf besmet met virus

‘Gepaste afstand’ begint het nieuwe normaal te worden in Deventer supermark­ten

10:16 Afgelopen weekend puilden de terrassen in Deventer nog uit met mensen die van het eerste lentezonnetje genoten. Drie dagen later beginnen mensen op straat en in de supermarkten toch beter te letten op een veilige fysieke afstand. ,,Het is gewoon gedrag dat er een beetje in moet slijten.’’