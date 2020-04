LIVE | Corona in de regio: ‘Terug naar normaal zaak van lange adem’ en zorginstelling Bathmen zwaar getroffen

• Het totaal aantal gemelde patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis is met 292 toegenomen naar 7427.

• Het totaal aantal gemelde overleden patiënten is met 234 personen toegenomen tot 2101.

• Het totaal aantal positief geteste patiënten steeg met 777 personen. Bij in totaal 19.580 mensen is het virus vastgesteld.

• Op deze kaart houdt het RIVM het aantal ziekenhuisopnamen in Nederland bij.