LIVE | Deijl in basis bij GA Eagles, Rommens naar de bank verwezen voor zwaar duel met AZ

Go Ahead Eagles jaagt in Alkmaar op de eerste overwinning in dertig jaar tegen AZ. Dat doet de Deventer club met vrijwel dezelfde namen als woensdag tegen PSV (2-1 nederlaag, red.). Alleen Philippe Rommens moet zijn pek prijsgeven. Hij wordt vervangen door rechtsback Mats Deijl.

Bij AZ zit Sam Beukema, afgelopen seizoen de beste speler in Deventer dienst, opnieuw op de bank.

Wedstrijdfeiten:

• In totaal speelden GA Eagles en PSV 52 keer tegen elkaar in de Eredivisie. AZ won 21 keer, GA Eagles 15 keer.

• AZ won tien van de laatste twaalf wedstrijden tegen Go Ahead Eagles in alle competities (G1, V1), de enige nederlaag in deze reeks dateert van februari 2014 (2-1 in Deventer).

• De laatste zege bij AZ dateert voor GA Eagles van dertig jaar gelden toen Deventer ploeg met 2-4 won.

• GA Eagles gooit de sluizen niet zelden open tegen AZ. De Alkmaarders kwamen al zeventien duels op rij tot scoren tegen GA Eagles (42 goals in totaal). In augustus 1990 bleef AZ voor het laatst doelpuntloos in een ontmoeting met de ploeg uit Deventer (2-0).

• GA Eagles verloor midweeks met 1-2 van PSV en is in uitduels nog puntloos dit seizoen.

• Go Ahead (103) kreeg als enige ploeg dit seizoen al meer dan 100 schoten te verwerken in de Eredivisie.

• GA Eagles kan voor het eerst sinds 1985/1986 onder Nico van Zoghel minstens 3 van zijn eerste 7 wedstrijden van een Eredivisie-seizoen winnen. Go Ahead eindigde destijds uiteindelijk als 10e, de hoogste eindklassering van de club uit Deventer tot vandaag de dag.

• Giannis Botos is de clubtopscorer van Go Ahead in dit Eredivisie-seizoen met 2 goals.

• Van alle spelers met minimaal twee doelpunten dit Eredivisieseizoen had Iñigo Córdoba gemiddeld de minste minuten nodig voor een treffer (72).

• Sam Beukema speelde 66 duels voor GA Eagles in de eerste divisie. Vorig seizoen was de centrale verdediger met 8 competitiegoals gedeeld topscorer van Go Ahead en promoveerde hij met de club naar de eredivisie.

• Scheidsrechter Higler heeft de leiding in het AFAS-stadion.

• Aftrap zondag 14.30 uur.