LIVE eredivisie | Excelsior kan met teruggekeerde Azarkan uitstekende zaken doen tegen Go Ahead Eagles

Waarom dit de favoriete caravan­trek­ker van Nederlan­ders is

De Mazda CX-5 is de favoriete auto van Nederlandse caravanliefhebbers. Hoe komt dat eigenlijk? Maar niet alleen als trekauto is hij populair: dit is de meest verkochte Mazda, zowel in Nederland als in de rest van de wereld. Enkele bijzondere kenmerken verklaren zijn succes.