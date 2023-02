LIVE eredivisie | FC Emmen na benutte strafschop vlak voor de rust weer naast Eagles

Man uit Holten (64) laat hond zwaar verwaarlo­zen in woning: ‘Doe eens wat met meneer’

Politiemensen treffen in augustus vorig jaar, na een ongerust telefoontje van een buurvrouw, een verwaarloosde hond aan in de woning van Albert P. (64) uit Holten. Diesel, zoals het dier heet, heeft geen voer- of waterbak maar moet drinken uit een vieze, verstopte gootsteen. Ergens in huis wordt een zak met hondenvoer aangetroffen.