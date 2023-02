LIVE eredivisie | FC Twente wordt gevaarlijker, maar Go Ahead leidt na roerige eerste helft

Vrouw mag in Colmscha­ter huis van ex-vriend blijven wonen, ondanks gesjoemel met huurcon­tract

Wie mag er wonen in het huis aan Banekaterveld in Colmschate? Is het de man of is het zijn ex, die in bezit is van een huurcontract? De man daagde zijn ex-vriendin voor de rechter, om haar en haar kinderen uit het huis te krijgen. Maar de vrouw krijgt gelijk, ook al laat het huurcontract ruimte voor discussie.