LIVE eredivisie | Go Ahead verdubbelt vlak na rust marge tegen FC Volendam

MET VIDEO Het leed achter woning­brand in Deventer: ‘Ben alleen, ziek, en weet niet hoe ik op tijd woning schoon krijg’

Een brand bij een woning in de Reggestraat in Deventer laat letterlijk en figuurlijk z’n sporen na. Een aangebouwde overkapping is volledig verwoest, de brandweer wist erger te voorkomen. Nu het licht is wordt de schade duidelijk. En dat is niet alleen materiële schade.