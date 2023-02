LIVE eredivisie | Hoe verwerkt FC Twente mededeling Ron Jans tegen Go Ahead Eagles?

Met video Heeft Deventer primeur met ritsen op de fiets? ‘Dit verkeers­foef­je zie je niet veel’

Het is een opmerkelijk gezicht en lokt verbaasde reacties uit op social media. Een heuse invoegstrook voor fietsers, vlakbij hogeschool Saxion in Deventer. Het ieniemienie-reepje is een oplossing nu het verkeer steeds drukker wordt en de ruimte beperkt is. Een landelijke primeur? ,,Het ziet er misschien gek uit, maar heeft wel degelijk effect.”