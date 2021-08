LIVE | GA Eagles al vroeg op achterstand tegen Heerenveen

Is de ontdekking van een 14de eeuwse stadsmuur in Deventer kerk sta-in-de-weg bij verbouwing of niet?

12 augustus Een obstakel bij de verbouwing van de Smedenstraatkerk tot appartementen? Of juist een prachtvondst? Die misschien permanent zichtbaar wordt als de kerk is opgeknapt en nog meer bijdraagt aan een sfeervolle woonplek in de oude Deventer binnenstad? Bij archeologisch onderzoek zijn resten van de 14de eeuwse stadsmuur aangetroffen in de kerk. ,,We moeten de consequenties nog op een rijtje zetten, hopelijk levert het geen grote problemen op.”