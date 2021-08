LIVE: GA Eagles doorstaat openingsfase in de Kuip zonder schade, grote kans Lidberg

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Go Ahead Eagles speelt vanmiddag de loodzware uitwedstrijd in stadion De Kuip tegen Feyenoord. Voor trainer Kees van Wonderen van de Deventer ploeg een weerzien met het stadion waar hij begin deze eeuw grote successen beleefde als speler. GA Eagles trapt om 14.30 uur af tegen de Rotterdammers.

GA Eagles speelt met de verwachte basisploeg tegen Feyenoord. Waarbij Boyd Lucassen bij balverlies terug zal zakken als vijfde verdediger. Isac Lidberg krijgt wederom de voorkeur in de basis ten faveure van Marc Cardona en Jacob Mulenga.

Feyenoord speelt ook met de sterkst mogelijke opstelling.

Opstelling GA Eagles: Hahn; Deijl, Nauber, Bakker, Kuipers; Lucassen, Brouwers; Berden, Rommens, Oratmangoen; Lidberg.

Wedstrijdfeiten:

• GA Eagles en Feyenoord troffen elkaar 62 keer in competitieverband in het betaalde voetbal. GA Eagles won 8 keer, Feyenoord was 36 keer de sterkste.

• In Rotterdam wist GA Eagles in de eredivisie pas één keer te winnen van Feyenoord. Dat was in 2015 toen Jules Reimerink namens GA Eagles de enige treffer van de wedstrijd noteerde (0-1).

• Die aprilzondag in 2015 was meteen de laatste keer dat GA Eagles een cleans-heet noteerde in een uitwedstrijd in de eredivisie.

• De laatste keer dat beide ploegen elkaar troffen in De Kuip was de eindstand 8-0 in het voordeel van Feyenoord, waarvoor Jens Toornstra destijds drie keer scoorde.

• Het is niet de grootste verliespartij van GA Eagles in de eredivisie. In 1973 won PSV in eigen huis met 10-0 van de Deventer ploeg.

• GA Eagles opende het seizoen vorige week met een 0-1 thuisnederlaag tegen Heerenveen, Feyenoord was met 0-4 veel te sterk voor Willem II.

• De laatste 6 hoofdtrainers van Feyenoord bleven allemaal ongeslagen in hun eerste twee Eredivisie-duels met de club. De laatste hoofdtrainer die dit niet lukte, was Dalfsenaar Gertjan Verbeek in 2008/2009.

• Alireza Jahanbakhsh was in 3 eredivisie-duels met Go Ahead Eagles direct betrokken bij 4 doelpunten (2 goals, 2 assists). In de eredivisie had Jahanbakhsh tegen geen enkele ploeg zo weinig minuten nodig voor een goal of een assist als tegen Go Ahead (33 minuten).

• GA Eagles noteerde alleen in 1996 ooit een langere reeks Eredivisie-nederlagen dan de huidige serie van 7. Destijds verloor de ploeg 9 keer op rij, inclusief een 0-3 nederlaag thuis tegen Feyenoord.

• Kees van Wonderen speelde tussen 1996 en 2004 bij Feyenoord. In 1998/1999 won hij met de Rotterdammers de landstitel en in 2001/2002 de UEFA Cup.

• Scheidsrechter Dieperink heeft de leiding in stadion De Kuip.

• Aftrap zondag 14.30 uur.